Motorvejen kan være et ubehageligt sted, hvis mørket er faldet på, og vejrforholdene gør det svært at se vejstriberne.

Det vil man nu lave om på. Nye vejstriber er på vej.

I de kommende år udskifter Vejdirektoratet nemlig løbende vejstriberne, skriver myndigheden i en pressemeddelelse.

»De nye vejstriber er lavet på en måde, der gør dem mere synlige i lyset fra billygterne, når det er mørkt og regnvejr,« fortæller Michael Ruben Anker Larsen fra Vejdirektoratet og fortsætter:

»Det vil forhåbentlig øge trygheden hos trafikanterne, samtidig med at det forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden ude på vejene.«

Det nye ved vejstriberne er, at de ikke udgøres af én sammenhængende linje. I stedet er de opbygget af en masse små dråbeformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe, som du kan se på billedet øverst i artiklen.

De hvide dråber er anbragt forskudt i forhold til hinanden, hvilket betyder at regnvand lettere driver bort fra dem, samtidig med at de fremtræder tydeligere i billygternes skær.

Vejdirektoratet har i flere år haft teststrækning ved Gørlev i Nordvestsjælland, hvor den nye stribetype viser gode resultater i forhold til synlighed.

Her har man set, at det gør trafikanterne mere trygge, men også sætter et skub i trafikken.

»Når trafikanterne ikke kan se striberne, har de nemlig en tendens til at lægge sig helt ud i kantlinjen. Det går ud over fremkommeligheden og øger risikoen for kødannelser og uheld,« siger Michael Ruben Anker Larsen.

De nye vejstriber vil blive malet på vejen, når Vejdirektoratet udskifter slidlag eller genmarkerer vejstriber.

Det betyder, at alle vejstriber på hele motorvejsnettet vil være udskiftet i løbet af 5-8 år.