Tirsdag den 2. oktober tog politiet 20 stærekasser i brug på de danske veje. De to stærekasser på Roskildevej i Albertslund fik tre dage at leve i. Den første blev smadret tirsdag, den anden blev smadret i nat.

»Det er en opførsel, som er helt uacceptabel,« siger Claus Bardeleben, vicepolitiinspektør hos Vestegnens Politi, til B.T.

Gerningsmændene har selv lavet en video af hærværket, hvor de filmer, mens en mand gentagne gange hamrer løs på stærekassen med en jernstang.

På videoen er tilføjet teksten: 'Når man stiller sådan nogle HoMo klodser op af blokland 2620', 'Ingen FoTo Fæller i Vores Gader' og 'Nattenz Acktion Styrke På Job'.

Hærværksmænd har sat to af politiets 20 nye stærekasser ud af spil. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Hærværksmænd har sat to af politiets 20 nye stærekasser ud af spil. Foto: Mathias Øgendal

»Lige nu har vi ingen idéer om, hvem gerningsmændene kan være. Vi har ikke rigtigt nogen spor at gå efter. Men vi hører meget gerne fra borgere, som har set det her,« siger Claus Bardeleben.

Stærekasserne nåede aldrig at blive taget i brug, før de blev udsat for hærværk, forklarer vicepolitiinspektøren. De står placeret på hver sin side af vejen.

Hærværksaktionen kommer ikke bag på Claus Bardeleben.

»Det er desværre ikke noget nyt. Nu er de her stærekasser nye i gadebilledet, og så er det dem, det går ud over. Men vi har set det her før i hele politikredsen - og i andre politikredse,« siger han, og uddyber:

To stærekasser er blevet smadret på Roskildevej. Gerningsmændende har lagt en video af hærværket på Snapchat. Foto: Mathias Øgendal Vis mere To stærekasser er blevet smadret på Roskildevej. Gerningsmændende har lagt en video af hærværket på Snapchat. Foto: Mathias Øgendal

»Vores analoge kameraer er blevet udsat for hærværk, og det samme er vores Atk-vogne. Der er mange, der er interesserede i, at de her trafikdæmpende tiltag ikke sker. Nogle borgere reagerer så åbenbart på den her måde, når de synes, der er noget, der går dem på,« siger Claus Bardeleben.

Der er blevet opsat 20 stærekasser på 11 strækninger rundtomkring i landet. Idéen er, at bilister automatisk sænker farten, når de ved, at stærekasserne står der.

Det er ikke uventet, at stærekasserne bliver ramt af hærværk.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har påpeget, at stærekasserne vil medføre øgede udgifter til vedligeholdelse, fordi det er velkendt, at de er mere udsat for hærværk end Atk-vogne.