Her i Danmark er uopmærksomhed i trafikken medvirkende til omkring hvert tredje trafikdrab.

Fra tirsdag 10. september øges straffen for uopmærksomhed under kørslen.

Det betyder helt konkret, at du fra den dato kan du få et klip i kørekortet for eksempelvis at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere under kørslen.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik.

Ud over det ekstra klip, koster disse forseelser desuden 1.500 kroner i bøde samt en udbetaling på 500 kroner til offerfonden.

For det er lovligt at bruge ovennævnte udstyr skal du kunne betjene det på en af følgende to måder:

At du bruger udstyret uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display. At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet.

Det er dermed ikke lovligt fysisk at betjene en mobiltelefon, GPS, tablet mv., der ligger løst, fx på sædet ved siden af dig eller i dit skød.

Reglerne afviger ikke, selvom du holder for rødt lys eller er i kø, da dette stadig betragtes som kørende.