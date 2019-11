Tre måneder efter et nyt europæiske samarbejde gjorde muligt for EU-lande at sende bøder direkte hjem til danske bilister, er over 30.000 danskere blevet registreret i forbindelse med forseelser i Europa.

Langt størstedelen af forseelserne omhandler hastighedsoverskridelser.

Det viser en aktindsigt hos Rigspolitiet, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret.

Opdateres...