Hvis du frekventerer de travleste ud- og indfaldsveje til København, så er det en god idé at læse med her.

For nu bliver fremtiden med mindre gas på speederen. Hastighedsgrænserne på fire af de mest benyttede veje kommer til at få en reduktion på 10 kilometer i timen.

Det skriver TV 2 Lorry på baggrund af et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Københavns Politi har godkendt ansøgningen om begrænsningerne fra Københavns Kommune om at sænke grænsen fra 60 kilometer i timen til 50 kilometer i timen.

»Det er på de største veje, at effekten af hastighedsnedsættelserne er størst, og der har længe været et stort lokalt ønske om at få hastigheden ned på blandt andet Kalkbrænderihavnsgade og Folehaven. Det ønske er jeg glad for, at vi nu endelig ser ud til at kunne imødekomme,« udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Lyngbyvej, Kalkbrænderihavnsgade, Folehaven/Ellebjergvej samt strækningen fra Sjællandsbroen og hele vejen ind til og med Kalvebod Brygge er de strækninger, som bliver ramt af det nye tiltag.

De lavere fartgrænser skyldes blandt andet med et ønske om nedsat vejstøj samt reduktion af udledningen af CO₂.

Fartgrænser kommer til at betyde, at man som bilist får et klip i kørekortet, hvis man bliver taget i at køre mere end 66 kilometer i timen på strækningen og et frakendt kørekort ved 81 kilometer i timen.