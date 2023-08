Skal du hjem fra din køreferie – så væbn dig med tålmodighed.

I går aftes meldte Justitsministeriet ud, at grænsekontrollen bliver midlertidigt skærpet ved de indre danske grænser.

Det sker efter den seneste tids koranafbrændinger og den udvikling, der heraf er kommet af trusselsbilledet.

Vejdirektoratet forventer derfor, at der kommer ekstra tryk ved grænserne, og der kan komme kø.

»Vi kigger altid på her-og-nu-billedet, og det ser rimeligt ud, men vi forventer, at det tiltager ved grænseovergangene i løbet af weekenden. Hvis det sker, så må vi vejlede trafikanterne derfra,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Simon Swaim.

»Folk rejser hjem fra ferie i weekenden, så vi regner med, at der kan opstå kø flere steder.«

Ifølge VisitDenmark, så er tyskernes sommerferie heller ikke slut.

Derfor kan tyskerne også stadig komme på besøg og skabe kø ved grænsen.

Det vil i første omgang vare til og med torsdag den 10. august.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds foretager politiet allerede stikprøvevise kontroller ved både Rødbyhavn og ved Gedser.

Den midlertidigt skærpede grænsekontrol betyder, at politiets personale ved grænseovergangene vil have et endnu skarpere fokus på de indrejsende, hvor der blandt andet holdes øje med, om man har et lovligt ærinde i landet.

»Helt konkret kommer vi til at tage flere ud til kontrol, og derfor kan de rejsende opleve, at man i lidt større omfang skal vise sit pas, og at det kan tage lidt længere tid at komme ind i landet,« siger politiinspektør Peter Compen og tilføjer:



»Det vil dog ikke være noget, som den almindelige borger kommer til at opleve som et stort problem. Det vil måske komme til at tage 5-10 minutter mere end normalt. Vores råd herfra er at huske sit pas og bevare det gode rejsehumør,« slutter Peter Compen.