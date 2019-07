En tredjedel af brugerne af Rejseplanen oplever, at Rejseplanen kun giver korrekte informationer i halvdelen eller under halvdelen af tilfældene, når der opstår forsinkelser og aflysninger.

Det viser en tilfredsundersøgelse fra Passagerpulsen, der er en del af Forbrugerrådet Tænk, og utilfredsheden bekymrer Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef for Passagerpulsen.

»Rejseplanen er mange gange vores eneste kilde til information ved forsinkelser og aflysninger, og så nytter det ikke noget, at vi får forkert information.«

»Det er at gnide salt i såret, når man er forsinket og oven i købet ikke kan få information om, hvordan man skal komme videre,« siger Laura Kirch Kirkegaard.

De fire hyppigste problemer med Rejseplanen: Tre ud af fire af tilfredse med Rejseplanen som planlægningsværktøj, når rejsen kører som smurt. Når der opstår forsinkelser, halter det dog særligt på fire punkter: 1. Informerer ikke om forsinkelser/aflysninger/ændringer (38,7 %) 2. Giver ikke information hurtigt nok (21,5 %) 3. Angiver ikke korrekt længde på forsinkelsen (20,1 %) 4. Foreslår ingen/dårlige alternativer (11,1 %)

Undersøgelsen er foretaget blandt personer, der benytter kollektiv transport mindst en gang om måneden. I alt 1.245 personer har besvaret spørgsmålene.

Steen Thomassen, repræsentant for Pendlerklubben Farumbanen, fortæller, at han selv har oplevet at blive fanget i Roskilde midt på en rejse, fordi Rejseplanen havde planlagt en rute, der ikke kunne lade sig gøre som konsekvens af aflysninger.

»Jeg har oplevet et par gange, at jeg stod med et aflyst tog, som jeg ikke kunne komme med, og det er selvfølgelig frustrerende, og det giver nogle dårlige oplevelser. Det er ofte, at Rejseplanen er det eneste sted, folk henter deres trafikinformation, og når den ikke virker, kan det godt skræmme dem væk fra den kollektive trafik,« siger Steen Thomassen.

Passagerpulsens undersøgelse viser også, at 97% af svarpersonerne benytter Rejseplanen, når de skal ud i den kollektive trafik, og at over halvdelen benytter tjenesten, når de orienterer sig om evt. forsinkelser.

Derfor mener Laura Kirch Kirkegaard, at det er vigtigt, at medejerne/dataleverandørerne til Rejseplanen såsom DSB, Movia, Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab prioriterer kommunikation endnu højere.

»DSB er en stor operatør, og de er desværre nogle af dem, hvor vi oplever en del forsinkelser eller forstyrrelser pga. sporarbejde og andre forhold. Det er vigtigt for passagererne at føle sig sikre, og derfor skal kommunikationen blive bedre, hvis vi vil holde folk i den kollektive trafik.«

Jens Willars, kundechef i Rejsekort & Rejseplan A/S, medgiver, at der er plads til forbedringer på Rejseplanen i forhold til realtidsinformationer, der kommunikeres ud til brugerne ved ændringer i den kollektive trafik.

»Vi oplever, at folk er glade for Rejseplanen som planlægningsværktøj, men vi kan også nikke genkendende til, at tilfredsheden daler, når det kommer til realtidsinformationer, hvor brugerne skal have en opdatering om en ændring på deres rejse. Det er et stort fokusområde hos os at forbedre realtidsinformationerne, og vi arbejder kvartalsvis med forbedringstiltag gennem brugerundersøgelser,« siger Jens Willars og fortsætter:

»Vi har arbejdet meget med realtidsinformationer de sidste to-tre år, og nu får vi data fra alle vores operatører. Det er en løbende proces at forbedre kommunikationen, og det er noget, vi arbejder for at gøre bedre.«