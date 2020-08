En ny tysk undersøgelse viser, at elbiler slider dækkene op til 30 procent hurtigere end benzinbiler.

Ejerne af elbiler skal især være opmærksomme, hvis de allerede har skiftet dækkene ud.

For det er vigtigt, at bilen forsynes med dæk, som er lavet til netop elbiler.

Det understreger en ekspert, som også peger på flere andre årsager til at elbiler slider dækkene hurtigere end benzinbiler.

»Batteriet i en elbil er meget tungt. Det alene betyder, at dækkene på en elbil er mere udsat for slitage. Derudover har motoren i mange elbiler et betydeligt højere drejningsmoment. Det gør accelerationerne kraftigere og slitagen større, hvis du ikke har dæk, som er lavet specielt til elbiler,« siger Burkhard Wies, som er udviklingschef hos dækfirmaet Continental til det tyske branchemedie Autoservicepraxis.de.

For at kompensere for bilens tungere vægt kører mange elbiler med et højere dæktryk, men det er ikke uproblematisk.

Det højere dæktryk betyder nemlig, at dækket har mindre kontakt med vejbanen, skriver Dagbladet.

Og mindre kontakt med vejbanen giver dårligere vejgreb og længere bremselængde – med mindre der er monteret dæk med en bedre gummiblanding.

Det er ifølge det norske medie endnu en grund til at ejere af elbiler bør vælge dæk, som er designet specifikt til netop denne biltype.