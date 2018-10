Danskerne mener, at det er cyklisterne, der er dårligst til at overholde færdselsreglerne.

‘Du kender det sikkert godt. Cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne og kører deres eget løb, uanset om det foregår på fortovet, cykelstien eller vejbanen. Det er adfærd, som sætter spor hos de øvrige trafikanter,’ skriver bilfirmaet Mercedes-Benz' danske afdeling i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at blandt cirka 2000 adspurgte danskere, der er udvalgt som et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, svarer 46 procent, at cyklisterne er dårligst til at overholde færdselsloven.

Tallene kommer fra en undersøgelse lavet af Userneed for Mercedes-Benz Danmark.

Trafik ved H.C Andersens Boulevard i Købehavn. Foto: Sofie Mathiassen

Hos Mercedes -Benz Danmark mener de, at man bør blive bedre til at begå sig i trafikken.

Det er første gang, Mercedes-Benz Danmark undersøger, hvad trafikanterne synes om hinandens lovlydighed i trafikken, og det er derfor ikke muligt at se tilbage på, om der er sket en udvikling over de seneste år.

»Jeg ved fra rådet fra Rådet for Sikker Trafik, at der er et stigende antal bilister, der kører over for rødt. Den her shaming parter imellem bringer os ikke særlig langt,« siger Klaus Bondam, der er direktør i Cyklistforbundet, til B.T.

Klaus Bondam mener, at man bør tage et kig på hele den danske trafikkultur i stedet for at udstille enkelte grupper af trafikanter. Den, mener han, har ændret sig - specielt efter elektronikken har overtaget store dele af vores hverdag og opmærksomhed.

Klaus Bondam. Foto: Nils Meilvang

Han beskriver det som en mig-kultur, hvor vi i større grad har fokus på os selv, vores mobiltelefoner og lignende. Det problem kan man ifølge ham kun løse i fællesskab.

Hos Mercedes-Benz Danmark er man enig i, at vi allesammen skal blive bedre til at begå os i trafikken, men de mener også, at problemet med cyklister fylder meget i gadebilledet.

'Derfor har de fleste af os nok oplevet cyklister, der tager for let på færdselsloven og er kørt over for rødt, mod ensretningen, har glemt lygterne eller fylder lidt for meget på vejen på deres racercykler. Måske har mange af os endda selv været lige hurtige nok på cyklen, da vi var yngre,' siger PR- og kommunikationschef hos Mercedes-Benz Danmark, David Engstrøm, i en pressemeddelelse.

Bondam er enig i, at cyklister kan virke skræmmende for bilister. De cykler mellem bilerne og har en større bevægelsesfrihed. For eksempel må en cykel gerne køre op på venstre side af en bil, mens den holder for rødt, eller dreje til højre, selvom der er rødt lys, i nogle sving og lyskryds.

Mercedes har fået gennemført en befolkningsundersøgelse for at undersøge danskernes holdning til trafik og biler. Undersøgelsen baserer sig på 2009 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Userneeds Danmarkspanel i perioden 1. - 12. juni 2018. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Fuld repræsentativitet på de fire baggrundsvariable er sikret ved efterfølgende vægtning. Kilde: Mercedes-Benz Danmark

»Det kan da godt være, at hvis man har en Mercedes, at man aldrig kommer ud af den - men vi er jo allesammen cyklister. Det handler om hver enkelts adfærd. Hvis du som bilist bliver irriteret over cyklister, så læg mærke til din adfærd, når du selv er cyklist,« siger direktøren i Cyklistforbundet.

De adspurgte vurderer, at chauffører i varebiler og gående er de bedste til at begå sig i trafikken. Kun seks procent mener, at denne type trafikanter er dem, der er dårligst til at overholde færdselsreglerne.