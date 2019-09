Flyrejser kan blive en helt, helt anden oplevelse om få år.

For inden længe kan en helt ny teknologi revolutionere luftfarten - til glæde for passagererne.

Rumfartsorganisationerne i Australien og Storbritannien har i denne uge annonceret, at de indleder samarbejdet om et helt nyt rumprogram, som kaldes 'Verdens første rumbro'.

Målsætningen er ambitiøs. Meget ambitiøs.

De to landes rumfartsorganisationer vil udvikle en teknologi, som gør det muligt at tilbagelægge store distancer på næsten ingen tid.

Ved at kombinere raketteknologi og flymotorer vil de opnå hypersoniske hastigheder - hvilket vil sige mindst fem gange hurtigere lydens hastighed.

Teknologien kaldes Sabre (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine) og udvikles af den britiske virksomhed Reaction Engines. Når den bliver operationel kan en flyvetur fra London til Sydney kunne overstås på få timer - og uden mellemlandinger.

»Når Sabre-raketmotoren kan tages i brug, kan det gøre os i stand til at flyve til Australien på så lidt som fire timer,« siger direktøren for Storbritanniens Graham Turnock, head of the UK Space Agency til CNN og Fortsætter:

(Foto: Reaction Engines) Vis mere (Foto: Reaction Engines)

»Dette er teknologien, som kan gøre det muligt. Vi forventer, at den er taget i brug i 2030'erne. Vi er allerede godt i gang med arbejdet.«

Til sammenligning tager det i dag lidt under fire timer at flyve fra Københavns Lufthavn til Alanya i Tyrkiet.

I dag er der ingen direkte ruter mellem London til Sydney. Turen tager over 20 timer i luften - og så er den tid, du bruger i forbindelse med den obligatoriske mellemlanding endda ikke medregnet.

Eller med andre ord: Sabre-motoren vil gøre flyvetiden hele fem gange kortere.

Også hos Reaction Engines er de - af åbenlyse årsager - begejstrede over den nye teknologi, som de er i fuld gang med at udvikle.

»Hvis man kan kombinere en flymotor og en raket, får man et meget let og effektivt fremdriftssystem og skaber mere eller mindre et rumskib,« siger Shaun Driscoll fra Reaction Engines under en rumfartskonference i den engelske by Newport ifølge Daily Telegraph.

Der er dog udfordringer, som skal overvindes, før de nye Sabra-motorer kan tages i brug. En raketmotor kan blive ekstremt varm og udgør derfor en sikkerhedsrisiko. I et forsøg på at holde temperaturen nede, benytter Reaction Engines rør fyldt med afkølet helium.

Historien melder ikke noget om, hvad prisen på en flyvetur med et af de superhurtige fly forventes at blive, når de går i luften.