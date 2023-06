Når du i fremtiden skal krydse Dybbølsbro på Vesterbro i København, kan det ende med, at du må droppe bilen.

En ny trafikplan lægger nemlig op til at lukke strækningen helt for bilister.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse onsdag.

Forslaget møder opbakning hos teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø).

»Dybbølsbro er i dag et overfyldt virvar af cyklister og gående, og der er simpelthen ikke plads nok. Samtidig er vi ved at udvikle et område, som peger på en fremtid med færre biler,« siger hun:

»Godsbaneterrænet, som skal være næsten bilfrit. Og den nye IKEA (som slår dørene op til august, red.), som er baseret på adgang på cykel og til fods. Vi skal indrette Dybbølsbro, så den passer til de behov.«

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Dybbølsbro inden for en årrække bliver en af de tre travleste strækninger i København – målt på cyklister og fodgængere.

Derfor lyder vurderingen i den nye trafikplan fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at man bør spærre for biltrafikken – både på selve broen og på de nordvendte ramper.

Det er nu op til politikerne, om planen skal sættes i offentlig høring.

Hvis planerne føres ud i livet, vil det dog også føre til et øget pres fra biltrafik på blandt andet Bernstorffsgade, Tietgensgade og Enghavevej, oplyses det.

»Denne her trafikplan kan ikke stå alene, men understreger behovet for, at vi får en samlet trafikplan for hele den del af København – som Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg også har peget på,« forklarer Line Barfod.

Trafikplanen vil blive behandles på et møde i Teknik- og Miljøudvalget 19. juni.