Er du en af dem, der altid køber julegaverne i sidste øjeblik? Så har du måske oplevet, den trængsel, der er i Aarhus Midtby – og ikke mindst på parkeringspladserne.

Aarhus Kommune vil derfor gøre en ekstra indsats for, at der ikke skal være alt for proppet på Midtbyens gader og torve.

Derfor kan bilister frem til 9. januar parkere gratis i Navitas i fire timer med p-skive.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, håber, at mange vil benytte sig af tilbuddet.

»Det har jo desværre vist sig, at coronasmitten er meget vedholdende og fortsætter med at præge vores hverdag og vaner,« siger rådmanden og fortsætter:

»Jeg håber dog, at aarhusianerne og byens besøgende stadig vil tage en tur til Midtbyen for at købe julegaver og hygge sig, og så vil jeg opfordre til, at man sørger for at udnytte, at butikkerne har åbent i mange timer, så alle ikke kommer sidst på eftermiddagen.«

Initiativet skal være med til at sørge for, at der er lidt mere afstand og albuerum.

Aarhus Kommune iværksatte samme initiativ i 2020, men i år er det udvidet til også at omfatte de travle dage mellem jul og nytår, hvis der skal byttes gaver, og de første dage i januar, hvor udsalget begynder

»Det er stadig vigtigt, at vi husker at handle med omtanke, og at vi holder afstand, særligt når vi er ude, hvor der færdes mange mennesker. Samtidigt er det en håndsrækning til det lokale erhvervs- og handelsliv, som i allerhøjeste grad har mærket og stadig mærker konsekvenserne af coronasmitten,« siger Bünyamin Simsek.

Ordningen betyder, at der mellem klokken 08-23 kan parkeres gratis i fire timer i Navitas til og med den 9. januar 2022. Det er ikke muligt at forlænge parkeringen – heller ikke mod betaling – efter de fire timer.