Fredagens massive og vedvarende regnvejr har givet trafikale problemer flere steder i landet.

På Vestsjælland har den daglange nedbør endda betydet, at et helt nyanlagt stykke motorvej er blevet ramt af et jordskred.

Billeder fra Kalundborgmotorvejen ved Regstrup viser, hvordan jordmasser fra en støjvold er løbet ned over det nyligt åbne stykke motorvej.

Se flere billeder og video på Localeyes.dk.

Foto: Localeyes Vis mere Foto: Localeyes

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er anmeldelsen om jordskredet på den 2,5 kilometer udvidede motorvejsstrækning sket ved 21-tiden fredag aften.

»Det er en støjvold, der er skredet ud og har ramt nødsporet på motorvejen.«

»Jordskredet på støjvolden er sket fire forskellige steder med et par få hundrede meters mellemrum,« siger vagtchefen til tv2.dk.

Selve de fire nyåbnede spor er ikke blevet påvirket af jordskredet.

Men billeder fra stedet viser, at dyngerne med jord ligger på asfalten helt ud til det højre spor.

Det er forventningen, at jordmasserne bliver fjernet i løbet af lørdagen.

Trafikken har også været ramt af regnvejret i andre dele af landet.

I Jylland og på Fyn melder politiet om flere oversvømmede veje og opfordrer bilister til at køre forsigtigt.