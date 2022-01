Fra mandag 3. januar er der flere nye ændringer i letbanekøreplanen.

Den gode nyhed er, at hvis du rejser mellem Grenaa og Aarhus, så bliver det nu endnu nemmere at komme frem og tilbage i myldretiden.

De har nemlig tilføjet en ekstra afgang i timen, så togene kører hver halve time i stedet for bare en enkelt gang i timen.

I første omgang er det en fordel for dem, der pendler til arbejde eller uddannelse i Skejby. Udover de ekstra afgange, vil det i en periode være muligt at rejse direkte uden skift i Lystrup.

Det er opførelsen af et krydsningsspor i Trustrup på Djursland, der har muliggjort, at der fra 3. januar kan køre to letbaneafgange i timen til og fra Grenaa.

Det skriver Midttrafik.

Rejser du til Aarhus H, skal du derimod forvente ekstra rejsetid i perioden 3. januar – 10. marts, fordi strækningen mellem Lystrup og Østbanetorvet er lukket helt ned.

L1 kører to ekstra morgenafgange og fire ekstra eftermiddagsafgange til og fra Grenaa fra 3. januar. Det er de nuværende afgange til/fra Ryomgård, der bliver udvidet til Grenaa.



L2 får ny køreplan med ændrede afgangstider mellem Odder og Lisbjerg/Lystrup.



Standsningsstederne Østbanetorvet, Risskov Strandpark, Vestre Strandallé og Torsøvej er lukket ned i perioden 3. januar – 10. marts 2022. Midttrafik henviser kunderne til at tjekke Rejseplanen for alternative rejsemuligheder.



Kunder, der rejser fra Aarhus mod Grenaa, skal stige ombord på L2 i Aarhus. I Lystrup skifter toget navn til L1, men kunderne kan blive siddende i toget.



Kunder, der rejser fra Djursland skal (som vanligt) stige ombord på L1. I Lystrup skifter toget navn til L2 og kører via Universitetshospitalet og Randersvej til Aarhus H. Kunder, der plejer at skifte til L2 skal blive siddende.



Kunder, der rejser fra Grenaa til Aarhus H, vil midlertidigt få længere rejsetid på cirka 15-20 minutter i perioden 3. januar – 10. marts. Kilde: Midttrafik

Fra 3. januar til 10. marts bliver standsningsstedet Vestre Strandallé ombygget til en krydsningsstation, hvor to letbanetog kan passere hinanden.

Det betyder blandt andet, at man vil kunne øge driften mellem Hornslet og Aarhus H, så det fra august 2022 i myldretiden vil være muligt at hoppe på Letbanen fire gange i timen.

Men nu må rejsende til og fra Torsøvej, Vestre Strandalle, Risskov Strandpark og Østbanetorvet selv finde alternativer i to måneder.

Det ærgrer Frederik Ankjær, som B.T. talte med tidligere mandag.

»Jeg er en af dem, der er godt træt af det. Det gør det nærmest umuligt at komme på arbejde,« siger Frederik Ankjær Normann Pedersen om ændringen.

Du kan orientere dig om ændringerne på Midttrafiks hjemmeside og i Rejseplanen.