Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rejsende i hele hovedstadsområdet oplever fra i dag flere ændringer i køreplanerne for S-tog, Lokaltog samt Kyst- og Øresundsbanen, skriver TV 2 Lorry.

Lad os starte med at gennemgå S-togene.

Fordi S-tog overgår til et nye signalsystem betyder den nye køreplan blandt andet minutjusteringer og kortere rejsetider på alle S-togslinjer.

Derudover flytter afgangstiderne for linje Bx og H cirka 10 minutter i den nye køreplan. Det er for bedre at udnytte kapaciteten imellem København H og Østerport, lyder det fra DSB.

Og så er der de mere irriterende ændringer.

Med den nye køreplan forlænges linje A ikke længere fra Hundige til Solrød Strand i myldretiden. Linje E er dermed eneste S-tog mellem Hundige og Køge i dagtimerne på hverdage.

For Kyst- og Øresundsbanen er der ikke nogen tidsændringer, men der er dog en lille oplysning til brugerne af toglinjen.

Øresundsbanen mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavnen bliver søndag overdraget til Skånetrafikken.

De eneste ændringer, der betyder noget for rejsende, er i forbindelse med forsinkelser og mistede genstande, hvor man fremover skal henvende dig til Skånetrafikken med sager i den forbindelse.

Og endelig har regionaltogene en ændring.

I den nye køreplan vil regionaltogene til og fra Nivå få endestation på Københavns Hovedbanegård.