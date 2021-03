Om ganske få år vil Ny Ellebjerg Station blive en stor togstation, hvis man måler på passagertal.

Og det er kommet listende stille og roligt. For i takt med metroudvidelserne kommer Ny Ellebjerg Station til at være et nyt knudepunkt for København.

I 2024 åbner næste ben nemlig af metroens linje M4 fra nord- til sydhavnen, og dette forår skal Christiansborg tage stilling til anlæggelsen af nye perron- og stationsanlæg, så også tog til og fra Sverige fremover kan lande ved Ny Ellebjerg. Det skriver Politiken.



»I dansk kontekst bliver det en kæmpestation. Den bliver større end både Odense og Aarhus Hovedbanegård og noget nær det perfekte knudepunkt,« siger Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

Ny Ellebjerg bliver et nyt knudepunkt for togpassagerer. Foto: Banedanmark Vis mere Ny Ellebjerg bliver et nyt knudepunkt for togpassagerer. Foto: Banedanmark

»Der er få stationer, hvor man på denne måde har både fjern-, regional-, S-tog og metro på et og samme sted. Vi er altså oppe i hovedbanegårdsniveau,« fortæller transportministeren til Politiken.

Det betyder, at i fremtiden kan man fra Ny Ellebjerg Station kan tage både fjerntog over Køge, Roskilde og nu også snart Sverige.

Derudover er der S-tog, hvor du kan tage fra nord til syd, og så kommer den nye metro også i 2024, som får 'endestation' på Ny Ellebjerg Station.

Det betyder, at man i København kommer til at få en ny sydlig indgang for alle, der gerne vil spare tid på at køre igennem centrum for at komme videre ud igen.