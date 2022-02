Autisme, Alzheimers, hjerneskade, adhd, angst, ptsd – listen over usynlige handicap er lang.

Nu har et stort, dansk selskab besluttet sig for at gøre det lettere for mennesker med den type handicap at begå sig i offentligheden – et sted, der kan være både ubehageligt og angstprovokerende, når omverdenen ikke kan se, hvad de kæmper med.

Det er den kollektive transportudbyder Movia, der har valgt at tilslutte sig det såkaldte Solsikkeprogram. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Solsikkeprogrammet går ud på at fremme forståelsen for personer med usynlige handicap og gøre det synligt for omverdenen.

Sådan ser Solsikkesnoren ud. Foto: Movia Vis mere Sådan ser Solsikkesnoren ud. Foto: Movia

Konkret sker det ved, at kunder bærer en særlig Solsikkesnor, hvilket tydeligt signalerer til personale og omverden, at man kan have brug for lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Solsikkesnoren giver ingen særlige fordele, men fungerer som et signal til chauffører, billetkontrollører og medrejsende om, at personen kan have behov for ekstra hensyn.

»Movia arbejder systematisk med inklusion og tilgængelighed. Vi oplever, at personale og medrejsende er hjælpsomme og forstående, men at det også nogle gange kan være svært at afkode, om man har at gøre med et menneske med særlige behov,« siger Camilla Struckmann, som er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia.

Hos Videnscenter om Handicap er man glad for, at Movia tager Solsikken til sig:

»At Movia slutter sig til Solsikkeprogrammet er et stærkt signal,« siger chef for Videnscenter om Handicap, Dorte Nørregaard, i pressemeddelelsen.

»Det er en stor fordel, at man nu kan signalere til chauffører og kontrollører, at der kan være behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Det vil skabe tryghed og give flere mod på rejsen. Vi håber, andre transportaktører vil følge trop,« fortsætter hun.