Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du er typen, som kan finde på at køre uden billet i den offentlige transport, er det værd at notere sig datoen 1. oktober.

Her sætter Movia nemlig deres kontrolafgift op i busser og lokaltog på Sjælland.

Hvor det før kostede 750 kroner for voksne at blive taget uden billet, vil det fremover koste 1000 kroner. For børn og hunde uden billet stiger taksten fra 375 kroner til 500 kroner.

Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Kører du uden billet i offentlig transport?

Det er første gang siden 2011, at Movia regulerer deres kontrolafgift, og dermed følger de i fodsporet på en række andre trafikselskaber.

Arriva har således allerede hævet deres afgift til 1.000 kroner, og Midttrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab gør det samme fra 1. september i år.

»En attraktiv kollektiv transport er afhængig af billetindtægterne for at køre rundt,« siger Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen.

»Billetindtægterne dækker omkring halvdelen af udgifterne til bus og lokaltog. Det er derfor ikke alene god stil, men også en forudsætning, at alle husker at betale for turen.«