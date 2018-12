Et enigt Folketing har netop vedtaget, at du fremover skal have et klip i kørekortet, hvis du sender en sms eller bruger håndholdt mobil, mens du kører.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Hidtil har bilisterne sluppet med en bøde på 1.500 kroner for at tale i håndholdt mobil, sms'e eller bruge andet håndholdt teleudstyr som eksempelvis GPS, iPad og Smartwatch under kørslen, men det mente regeringen og Dansk Folkeparti ikke var nok.

Tidligere på året foreslog de at skærpe reglerne, og nu har alle partier i Folketinget besluttet, at det fremover skal koste et klip i kørekortet.

»Det er fuldstændig hensynsløst over for sine medtrafikanter og medpassagerer at lade sig forstyrre af sin telefon eller andre apparater, når man kører bil. Det er bilen, vejen og trafikken, der skal have ens komplette opmærksomhed, når man kører bil, og derfor glæder det mig meget, at et bredt flertal i Folketinget har samme holdning,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Lovforslaget træder i kraft i det nye år.

Præcis hvornår fælden begynder at klappe, når en bilist bliver taget i at bruge håndholdt teleudstyr, står endnu ikke klart, idet politiets systemer først skal gøres klar til at kunne håndtere de nye regler.

Forskning og undersøgelser viser, at risikoen for ulykker er større, hvis du som fører koncentrer dig om andre ting end det primære: at køre bil.

Synes du, det er i orden, at man snart får et klip i kørekortet for at tale i håndholdt mobiltelefon eller sms'e, mens man kører bil?

»Jeg bakker 100 procent op om budskabet 'Kør bil, når du kører bil',« siger Ole Birk Olesen.

»Det er farligt for en selv, men i høj grad også for andre, hvis man er uopmærksom i trafikken – og uopmærksomhed var da også en væsentlig årsag til sidste års dødsulykker i trafikken,« uddyber ministeren om grunden til, at der efter hans og Folketingets opfattelse var behov for en skærpelse af reglerne.

Selvom der siden 2016 har der været nedgang i antallet af sigtelser for brug af håndholdt mobiltelefon, bliver mange trafikanter stadig knaldet for at bruge mobilen, mens de kører.

I 2016 blev 27.256 sigtet, mens der i de første ni måender af 2018 har været 13.836 sigtelser, skriver FDM.