Mandag starter industriferien, og dermed er det også store rejsedag for mange danskere denne weekend.

Vejdirektoratet forventer således tæt trafik lørdag og søndag mellem 11 og 15.00.

Rejsetrafikken bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet mellem hovedstaden og Jylland samt til og fra Tyskland.

Man skal være opmærksom på, at der kan være mulige kødannelser ved grænserne til Tyskland, lyder meldingen.

De mest berørte strækninger vil ifølge Vejdirektoratet være E20 Vestmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 Sønderjyske Motorvej, motorvejsnettet omkring Kolding, samt rute 21 til og fra Sjællands Odde.

Vejdirektoratet forventer desuden, at der vil være ekstra trafik mod de større sommerhusområder, især langs den jyske vestkyst, mod Skagen og mod Nordsjælland.

»Vi anbefaler, at man planlægger sin tur og så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum, og at man desuden holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation, inden man kører ud i sommerlandet,« oplyser Vejdirektoratet.

Det kan man eksempel gøre via trafikinfo.dk eller P4 Trafik.