Det norske flyselskab Norwegian valgte tirsdag at suspendere alle flyvninger med flytypen Boeing 737 MAX, og det får også indflydelse på danskere.

Norwegian har nemlig meddelt Københavns Lufthavn, at tre flyvninger de kommende to dage vil blive ramt af suspenderingen.

Københavns Lufthavn oplyser til B.T., at det omfatter to flyvninger i dag og en enkelt i morgen, men det er ikke klart, hvilke afgange eller ankomster, at det drejer sig om.

Vi forsøger at hente yderligere oplysninger hos Norwegian og hvorvidt, de indsætter andre fly i stedet, men de har endnu ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

Indtil videre er det britiske, irske, franske og tyske luftrum blevet lukket for flytypen Boeing 737 MAX.

