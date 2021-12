Fra søndag klokken 8 og indtil 17. januar skal man igen have en pladsbillet, hvis man skal rejse med tog.

Men for Nordjyske Jernbaner, der kører på strækningerne Skagen-Skørping samt fra Hirtshals-Hjørring, er pladsbilletter simpelthen ikke en mulighed.

Der kan man nemlig ikke købe pladsbillet, og selskabet har ikke nok medarbejdere til at kontrollere, at folk ikke stimler sammen i togene.

»Vi har slet ikke mulighed for at indføre pladsbilletter. Der er vi nødt til at henstille til, at passagererne finder en siddeplads. Vi må appellere til folks sunde fornuft,« siger administrerende direktør og pressemedarbejder for Nordjyske Jernbaner Peter Hvilshøj.

Dog frygter han ikke de helt store flaskehalse på selskabets toge.

Det var 10. juni i år, at kravet om pladsbilletter i togene blev sløjfet. Men nu vender det altså tilbage igen.

Men da ingen børn skal i skole, og folk opfordres til at arbejde hjemmefra, regner Peter Hvilshøj ikke med, at kapaciteten i Nordjyske Jernbaners toge bliver et problem.

»Så i praksis tror vi ikke, det bliver et problem. Men vi må samtidigt appellere til, om man nu synes, det er en god idé at stige på, hvis toget er fyldt.«