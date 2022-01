Nordjyderne har lettet foden fra speederen. Der er i al fald færre bilister, der fik en bøde for at køre for stærkt i 2021 end året før.

Der blev sidste år kun udskrevet 42.000 fartbøder. Og selvom det lyder af meget, er det faktisk et fald på hele 15 procent sammenlignet med 2020.

Det fortæller P4 Nordjylland, der har fået tal fra Nordjyllands Politi.

Men måske handler det ikke udelukkende om, at nordjyderne er blevet bedre til at kigge på speedometret.

For et kvalificeret gæt kunne være, at coronanedlukningen i foråret sidste år medførte færre bilister på vejene, siger Thomas Ottesen, der er leder af operativt færdsel ved Nordjyllands politi til mediet.

»Det vil sige, at man fjerner et af de her elementer, som vi jo kender; stress og køkørsel og de her uforudsete ting, som gør, at folk måske kører lidt hurtigere for at nå det, de skal. Nu er der plads på vejene, og man kan regne lidt mere med køretiden og planlægge lidt bedre efter det,« siger han.

Han siger videre til mediet, at det er en god idé, bilisterne kører hjemmefra i god tid, og i bedre tid end GPS'en vurderer køretiden til.

I uge 1 af 2021, da landet var lukket ned, var antallet af personbiler på de nordjyske motorveje faldet med 32 procent, viser tal fra Vejdirektoratet.