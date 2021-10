En bestemt episode fik Ninna Bro fra Odense til tasterne. Med hjertet i halsen og svedige håndflader skrev hun en bøn til en helt bestemt gruppe trafikanter.

For gang på gang oplever hun at være i farlige situationer, når hun og hendes seksårige datter Ida cykler sammen til datterens skole. Og onsdag morgen blev det for meget.

»Der var en ung fyr på cykel, som så ud til at stå og orientere sig for at komme over en vej, men da vi så vil køre udenom ham for at følge vejens naturlige forløb, kører han alligevel pludseligt ud og er ved at presse min datter ud på vejen.«

Sådan lyder det fra en tydeligt berørt mor, som nu beder sine medcyklister om én ting. At tage hensyn. For der er ikke bare et problem med, at folk ikke orienterer sig ordentligt. Folk cykler også alt for stærkt, siger Ninna Bro.

Ninna Bro er glad for at køre i skole med sin datter, men mener, at folk skulle være langt bedre til at tage hensyn.

»Jeg er så træt af at råbe efter cyklister. Jeg bliver enormt bange, når de kommer blæsende med så høj fart, og det gør min datter også,« siger Ninna Bro.

Selv når hun har set, at der kommer en kørende bagfra, så giver det alligevel et gib i både mor og datter. Farten er for høj, og folk tager ikke hensyn til, at der kører et barn, lyder det fra Ninna Bro.

Hun fortæller videre, at episoden med den unge fyr langt fra er et enestående eksempel.

»Vi skulle køre over et lyskryds ved Banegårdscentret, og folk kørte både indenom og rundt om min datter for at komme hurtigere frem.«

Ifølge Ninna Bro er det særligt de unge, der er dårlige til at orientere sig, og de ældre der cykler stærkt. Derudover mener hun også, at folk på ladcykler og elcykler burde tage et ekstra ansvar.

»Ladcykler burde netop sørge for – med den plads de optager – at sætte farten ned. Det samme med elcykler. Synes trafikken er blevet meget påvirket af de elcykler,« siger Ninna Bro.

Hun håber nu, hendes opråb vil nå nogle af dem, der kører stærkt på cykelstierne. Hvis det stod til hende, tog folk tidligere afsted om morgenen, så også de små trafikanter var sikre på gader og cykelstier.

Og indtil det sker, tager mor og datter i hvert fald afsted i god tid, så de kan trække på alle de kritiske steder på vejen til skole.

