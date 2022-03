Broen har stået i næsten 100 år.

Den har ført tung som let trafik gennem Aalborg og mod Limfjordsbroen, og den har ledt jernbanetrafikken videre mod Vendsyssel.

Men snart er det slut for den gamle bro på Vesterbro.

Det kan nemlig ikke svare sig at renovere den. Derfor må den lade livet til fordel for en ny bro over banelegemet.

30.000 biler passerer broen hver dag. Foto: Rasmus Krøll / B.T. Vis mere 30.000 biler passerer broen hver dag. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

»Broen er meget slidt og har længe trængt til mere end blot en kærlig hånd. Men det har krævet et større koordineringsarbejde med Banedanmark, som ejer halvdelen af broen, og vi er derfor glade for, at det nu endelig kan lade sig gøre at udskifte broen,« siger Kim Brun Kristensen, der er på projektleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning.

Men selvom han er glad for, at arbejdet går i gang på lørdag, så er armene nok knapt så højt hævet hos de 30.000 trafikanter, der dagligt kører over broen.

»Vejbanerne indsnævres, men det vil stadig være muligt at komme over broen i ét spor i begge retninger i næsten hele anlægsfasen. Og for at skabe det mest optimale flow i trafikken på Vesterbro, bliver Kirkegårdsgade, Hasserisgade og Prinsensgade spærret ud mod Vesterbro,« siger projektlederen.

Vesterbro er tæt trafikeret det meste af dagen og benyttes blandt andet af udrykningskøretøjer til og fra Sygehus Syd, som ligger få hundrede meter fra broen. Derfor opfordrer Kim Brun Kristensen trafikanter til at finde alternative ruter for at mindske presset på broen så meget som muligt, når vejarbejdet går i gang.

»Uanset hvad vi gør for at få trafikken til at glide optimalt, skal du som bilist væbne dig med tålmodighed og forberede dig på kø og omkørsel – og specielt i myldretiden, vil der være noget længere rejsetid på Vesterbro,« siger han.

Han opfordrer til, at man benytter Limfjordstunnelen, hvis man skal krydse fjorden, eller Kong Christians Alle og Østre Alle, hvis man skal ind til Aalborg.

Udskiftningen af broen begynder 26. marts og varer frem til 16. september. Dog vil der være spærret for al trafik i påsken og i pinsen. Her vil der også være sporændringer for de togene.