Svinget ved Mulvadvej syd for Bramming ser ikke ud af meget – men siden august 2021 er fire bilister kørt galt i netop det sving, og nu er naboerne ved at få nok.

De har forsøgt at råbe Esbjerg Kommune op, men har fået svar om, at de bare kan fælde deres træer ud mod vejen for at skabe bedre udsyn.

Det skriver JydskeVestkysten.

John Lund og Ruth Bech bor lige over for svinget, og siden John Lund flyttede ind på sin gård i 2002, har der været 20 ulykker lige over for ham.

Kommunen har dog kun registreret to ulykker de seneste fem år.

Ulykkerne tærer hårdt på parret.

»Ofte sker en ulykke om natten, og det er altid ham, der er ude at tjekke, om nogen er kommet til skade. Det føler vi os forpligtet til, når vi bor ved siden af, men han er altid ødelagt psykisk i 14 dage bagefter, for han kan jo aldrig vide, hvad han finder i sådan en bil,« forklarer Ruth Bech Jensen.

Udvalgsformand for Plan og Byudvikling i Esbjerg Kommune, Henning Ravn, vil tage sagen med videre i forvaltningen.