Lørdag eftermiddag var E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem <37> Handest og <38> Purhus spærret.

Afspærringen skyldtes en politiefterforskning. Det skrev Vejdirektoratet på Twitter.

Ifølge Østjyllands Politi drejede det sig om en anmeldelse af en knust forrude.

»Klokken 15:34 modtager vi en anmeldelse fra en bilist, der får knust sin forrude, da vedkommende kører under en motorvejsbro,« siger Mikkel Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Han oplyste, at de på baggrund af den oplysning var i gang med at undersøge, om der kunne være tale om et stenkast fra broen.

Ingen er kommet til skade.

På Twitter skriver både Østjyllands Politi og Vejdirektoratet, at motorvejen nu igen er åben.

»Vores undersøgelse på stedet er nu færdig og vi åbner op igen,« skriver Østjyllands Politi.

Opdateres …