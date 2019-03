Der er meldt om mulig strejke hos DSB mandag morgen og igen 8. april. Men hvem og hvad der står bag, vides ikke.

Mystikken drejer sig om en historie, som Ekstra Bladet bragte fredag med en pressemeddelelse fra DSB's ansatte. Afsenderen på pressemeddelelsen var 'de ansatte i DSB', og logoet 'Fair forhold i DSB' var indsat.

Af pressemeddelelsen fremgår, at de ansatte planlægger at strejke 1. april i tidsrummet 04-15.

DSB's presseoplysning oplyser til B.T., at de ikke ved, hvem der står bag strejken, og om den bliver en realitet. DSB kan blot konstatere, at der er blevet truet med strejke i mediet. Derfor træffer DSB nu de foranstaltninger, der er mulige, over for kunderne.

Der er meldt om arbejdsnedlæggelser d. 1. april i tidsrummet 04-15.



Bliver arbejdsnedlæggelsen en realitet, kan billetten benyttes til rejse d. 2. april, eller refunderes uden gebyr.



Refunder billetter herhttps://t.co/T0oVwqKD6W eller her https://t.co/pLh0zpJswS pic.twitter.com/wSALPjLGQK — DSB (@omDSB) March 31, 2019

»Der er meldt om arbejdsnedlæggelser d. 1. april i tidsrummet 04-15. Bliver arbejdsnedlæggelsen en realitet, kan billetten benyttes til rejse den 2. april eller refunderes uden gebyr,« skriver DSB på Twitter.

Efter forhandlingsstridigheder fortæller Dansk Jernbaneforbund, at der ikke længere er tillidsrepræsentanter i DSB fra mandag den 1. april.

Det er blandt andet det, medarbejderne reagerer på, udtalte formand Henrik Horup til B.T. fredag. Ligesom han kan supplere, at det ikke er forbundet, der står bag en eventuel strejke:

»Vi ved ikke, hvem det er, men det må være de ansatte selv. Hvis de ansatte vælger at gøre det, er det ulovligt – for det er overenskomststridigt, og det vil forbundet tage afstand fra,« siger Henrik Horup fredag til B.T.

I løbet af weekenden er Dansk Jernbaneforbund blevet indkaldt til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening, fordi de strejkende DSB-ansatte benytter sig af forbundets logo 'Fair forhold i DSB'. Det har fået DSB til at tro, at det er forbundet, der står bag strejken.

Men det er det ikke, understreger forbundet over for DSB og Dansk Arbejdsgiverforening.

Forbundet understreger desuden i en pressemeddelelse over for eventuelle ansatte, der ønsker at strejke på mandag, at der 'ikke må forekomme overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at medlemmerne skal holde arbejdet normaliseret den 1. april 2019'.

Noget tyder altså på, at DSB og landets passagerer først ved noget, når folk står på perronerne mandag morgen.