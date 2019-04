Efter længere tids pres har Movia valgt at genindføre ruteplanerne på samtlige busstoppesteder på Sjælland, men de vækker bestemt ikke begejstring hos alle.

Der har længe manglet busplaner ved stoppestederne på Sjælland, og selvom at det nu ændres, så mødes de langt fra med tilfredshed.

Kritikken lyder på, at trafikplanerne mangler bussernes præcise afgangstid og vil være en stor forhindring for ikke-digitale borgere.

En enig kommunalbestyrelse i Vallensbæk har besluttet at sende et brev til trafikselskabet, hvori de stiller spørgsmålstegn ved køreplanerne ifølge TV2 Lorry.

Movia har siden den 1. januar 2007 stået for al bustrafik i Region Hovedstaden, Region Sjælland, samt en række lokalbaner.

Trafikselskabet Movia har nu valgt at genindføre ruteplanerne på samtlige busstoppesteder på Sjælland. Men ruteplanerne indeholder ikke afgangstidspunkter for busserne, hvilket betyder, at borgerne kan risikere at møde op og ikke kunne læse sig frem til, om bussen afgår om fem eller 55 minutter.

»Vi vil gerne have, at vores borgere får en god service, hvor man ved, at når man kommer ud til et hvilket som helst busstoppested i kommunen, så kan man se, hvornår den næste bus kommer«, siger borgmesteren i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K) til TV 2 Lorry.

Movias bestyrelsesformand, Kirsten Jensen (S), siger omvendt, at det faktisk er for borgernes skyld, at trafikselskabet har valgt ikke at skrive de præcise afgangstider på de nye ruteplaner

Hun forklarer, at de gennem årene har oplevet, at køreplanerne kan blive ændret op til 4.000 gange. Det kan for eksempel være, at noget vejarbejde betyder, at trafikken skal omdirigeres, og så passer informationen på køreplanerne ved busstoppestederne pludselig ikke alligevel.

De nye ruteplaner bliver sat op fra midt april og frem til sommerferien, og selvom bussernes afgangstider ikke kommer til at fremgå, vil der dog, modsat i dag, stå hvor busserne stopper på deres rute, og også hvor ofte busserne kører.

Når de nye ruteplaner er blevet sat op, vil man fortsat kunne søge information om bussernes afgangstider via enten Rejseplanen eller DOT's hjemmeside.

Hvis man hellere vil have ruteplanen med afgangstider fysisk i hånden, er der også flere muligheder.

Ifølge Kirsten Jensen vil planerne blandt andet ligge i busserne, hvor man kan tage dem fra.