Bilister på E45 i retningen mod Nørresundby og Aalborg skal mandag morgen være opmærksomme.

Det skyldes, at der er sket et uheld, hvorfor venstre spor er blevet spærret.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Uheldet er sket på E45 Frederikshavnmotorvejen, mellem Vodskov og Bouet, i retningen mod Nørresundby og Aalborg.

Både politi og redningsmandskab er på vej, lyder meldingen.

Der forventes ryddet op efter uheldet omkring klokken 09.

Længere nordpå, mellem Hjørring og Vrå, skal bilister i sydgående retning også være opmærksomme.

Det skyldes, at der ligger et dødt dyr i højre spor, hvorfor Vejdirektoratet opfordrer til at passe på.

B.T. følger sagen.