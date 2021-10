»Det kalder på, at man får det undersøgt noget mere.«

Sådan lyder reaktionen fra Jørgen Andersen, medlem af Borgerbevægelsen mod Egholm, efter at han hos B.T. mandag læste en eksperts kritik af støjmurene langs de danske motorveje.

Ifølge Vejdirektoratet er Limfjordstunnelen i Nordjylland landets 10. mest trafikerede motorvejsstykke.

77.800 biler kører gennem tunnelen på en gennemsntilig dag, og dermed er diskussionerne om støjmure langs motorveje i den grad også relevante i det nordjyske.

»Hovedproblemet i alle støjskærme, der laves lige nu, er, at det ikke virker godt nok. Vejdirektoratet gør dem bare højere og højere,« lød kritikken mandag fra Claus Veronese Nielsen, der arbejder som arkitekt, akustiker og designer.

Med tanke på at en ny limfjordsforbindelse efter planen skal stå klar i 2032, gør vurderingerne fra Claus Veronese Nielsen indtryk på Jørgen Andersen:

»Når man læser henover det hele, og når man lytter til støjeksperter og professorer, så kan man altså godt være meget bekymret for, om man kan sikre sig tilstrækkeligt med støjafskærmninger,« siger medlemmet af Borgerbevægelen mod Egholm og uddyber:

»Man har hele tiden sagt: 'Jaja, det skal vi jo nok finde ud af (inden en tredje limfjordsforbindelse bygges, red.). Der skal nok blive dæmmet op for den støj der, sådan at det ikke kommer til at genere nogen'. Men efterhånden som man får undersøgt mere og mere omkring de her støjafskærmninger, så synes jeg, det viser sig, at det jo ikke holder vand.«

Og med udsigten til endnu flere kilometer motorvej i det nordjyske, så stiger bekymringerne yderligere hos Jørgen Andersen:

»Den motorvej, der er påtænkt heroppe, kommer til at ligge så tæt på rigtig mange boliger, og når man ved, der er adskillige tusinde mennesker, der dagligt berøres af motorvejsstøj, så hidser det mig op, at man så bare bliver ved med uantastet at etablere motorvej rundt omkring i landet og dermed kommer til at genere endnu flere borgere,« raser Jørgen Andersen.

Løsningen på støjproblemerne og tvivlsspørgsmålene omkring støjafskærmning kalder ifølge støjbekæmperen på flere undersøgelser:

»Vi skal få nogle flere ekspertudsagn omkring støjafskærmning. Er det muligt i tilstrækkelig udstrækning at få dæmmet op for den støj? Er der noget, der kan berolige borgerne omkring det her? Dét skal finde svar på,« siger Jørgen Andersen.

Claus Veronese Nielsen foreslår to konkrete løsninger i kampen mod støjen.

Den ene er, at man som husejer sørger for at etablere støjafskærmning tæt rundt om terrassen eller legepladsen eller tæt på de vinduer, der står på klem om natten. Den anden er en opgave for myndighederne og en løsning, som Claus Veronese Nielsen selv har opfundet.

Han kalder løsningen Topsorber, og den ligner et T-formet topstykke, som sættes på selve støjafskærmningen.

Ifølge Miljøstyrelsen ligger omkring 723.000 danske boliger i områder, der ligger over grænseværdien. I et udspil fra april i år om en langsigtet infrastrukturplan fremgår det, at regeringen vil afsætte tre milliarder kroner til støjsikring i Danmark.