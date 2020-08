E20 Fynske Motorvej er fredag aften spærret i vestgående på grund af politiefterforskning.

Det er strækningen fra Odense mod Middelfart ved Odense S.

I stedet er det muligt for omkørsel via Dalumvej til afkørsel 52.

Politiet oplyser til TV 2, at de undersøger en anmeldelse om, at en genstand er blevet smidt ned fra en bro over strækningen.

Vejen forventes genåbnet klokken 21.

Opdateret...