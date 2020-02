Et uheld med en lastvogn har ført til lukning af Køge Bugt Motorvejen ved Greve i nordgående retning.

Lastvognen ramte en skiltevogn og væltede om på siden.

På Twitter skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at dere r en lægehelikopter på vej til stedet.

Til B.T. oplyser kommunikationsmedarbejder i politikredsen, Martin Bjerregaard, dog heldigvis, at lastbilchaufføren er ved godt mod.

»Vi arbejder stadig på at få ham ud fra førerkabinen i lastbilen, men han er ikke i livsfare og er efter omstændighederne ved godt mod,« fortæller han.

Man skal dog ikke regne med at kunne passere stedet lige om snart.

»Nu skal vi lige have ham ud først, og så har den her lastbil altså tabt en del god - jern og paller - ud på vejen, fordi den væltede, så det skal vi også have fjernet,« siger Martin Bjerregaard.

Han har dog ingen tidshorisont.

Opdateres...