Nordjyske motorvej er fredag eftermiddag spærret for nordgående trafik syd for Haverslev afkørslen.

Spærringen fra Hobro mod Aalborg sker som følge af et harmonikasammenstød.

»Jeg ved ikke meget andet på nuværende tidspunkt, end at det er et harmonikasammenstød, hvor fire biler er involveret,« siger Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at de fire biler spærrer hele vejbanen, og at der derfor er markante trafikale udfordringer på stedet, fordi uheldet er sket lige midt i myldretrafikken.

Dog tyder det på, at alle involverede er sluppet med livet i behold.

»Der er ikke umiddelbart nogen, der er kommet slemt til skade. Det er primært materiel skade, så det er mest infrastrukturen, vi er bekymret for,« siger vagtchefen.

Man arbejder lige nu på at få flyttet bilerne, så vejbanerne igen kan åbnes.

Det oplyses dog, at tidshorisonten for genåbning er ukendt.

Ifølge Vejdirektoratet bliver vejen tidligst ryddet klokken 17.30

Derfor opfordres bilister til at finde en anden rute.

