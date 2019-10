Hvis du rammer Fynske Motorvej i weekenden, er det værd at bemærke, at der både lørdag og søndag er vejarbejde, som spærrer motorvejen som del i et større vejarbejde.

Motorvejen bliver spærret i 15 timer fra klokken 18 lørdag til søndag morgen klokken 9.

Det vil formentlig skabe lange køer ifølge Vejdirektoratet.

Afspærringen sker i begge retninger omkring Spedsbjergvej nær Odense fra afkørsel 52 (Odense SV) og 53 (Odense V).

Foto: Illustration: Vejdirektoratet

Her skal en bro over motorvejen rives ned, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Formålet med vejarbejdet er at give plads til to ekstra spor på motorvejen, så der fremover er seks spor.

Fra lørdag til søndag morgen vil der være en omkørselsvej, hvor hjemmeværnet dirigerer trafikken.

Vejdirektoratet råder dog bilister til i stedet at køre en stor bue udenom Odense, fordi der kan opstå 1,5 times ekstra tid i bilen.

Det er en 7 kilometer længere rute, hvor man skal igennem 15 større kryds i Odense by.

'Fynske Motorvej er en af vores mest trafikerede motorveje, så vi kan ikke undgå at komme til at genere trafikanterne, når vi nødtvunget spærrer den,' lyder det fra projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Når broen er revet ned, ophører afspærringen af Spedsbjergvej ikke helt - for der skal bygges en ny bro, der betyder, at trafikanter skal bruge en anden rute for at komme over motorvejen.

Det kommer til at tage cirka syv måneder, og her vil der være omkørsel via Radby og Ravnebjerg nær Fynske Motorvej. Den rute ser du på billedet nedenunder.