Bilister skal forvente en forlænget rejsetid på ca. 25 min ved E45 ved frakørsel 56 Horsens.

Der er sket biluheld både i syd- og nordgående retning, oplyser Vejdirektoratet.

I nordgående spor er en bil kørt op i anden bil. Det har ifølge vagthavende skabt en del 'kiggekø', som altså skaber den forventede rejsetid.

I sydgående retning er flere biler i venstre spor også kørt op i hinanden.

Man skal forvente kø i begge retninger, oplyser den vagthavende.

Vejdirektoratet er lige på vej ud til stedet og afspærring vil kort derefter blive ophævet.

Også på Fyn har en bilist været uheldig - her har bilen fået motorstop mellem Vissenbjerg og Årup i vestgående retning.

»Der er tale om en haveriulykke, hvor tre biler ender i midterrabatten,« siger den vagthavende.

Ulykken sker, da to andre bilister stopper for at hjælpe den nødstedte med motorstop.