Sønderborgmotorvejen er torsdag aften blevet spærret i begge retninger mellem Avnbøl og Vester Sottrup på grund af et uheld.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjylland Ole Aamann.

I forbindelse med uheldet bliver bilister ledt af ved de nærliggende afkørsler.

»Der er biler over det hele,« fortæller vagtchefen.

Han tilføjer, at politiet og redningsmandskabet på stedet i øjeblikket arbejder på højtryk for at få åbnet op for trafikken igen.

Selve uheldets omfang er for nuværende ukendt, men Ole Aamann fortæller, at der er meldinger om, at mellem to og tre biler er involveret.

I skrivende stund er der ingen meldinger om tilskadekomne.

