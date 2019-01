E45 Sønderjyske Motorvej vil være spærret i nordgående retning mellem Haderslev og Kolding i adskillige timer tirsdag aften og onsdag morgen.

Motorvejen vil være lukket er mellem frakørsel 67, Haderslev N, og frakørsel 66, Christinsfeld frem til tidligst klokken 05:00 onsdag.

Spærringen skyldes, at to lastbiler fra et tidligere uheld skal bjærges.

Spærring er i gang og der er skiltet omkørsel https://t.co/NOAVeqNmr4 — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 8, 2019

En af lastbilerne kørte af vejen og væltede i en dam, mens den anden lastbil holder i nødsporet efter uheldet.

Politiet og vejdirektoratet besluttede at vente med at bjærge de to havarerede lastbiler, til trafikken på E45 Sønderjyske Motorvej var aftaget.

Der er skiltet omkørsel via rute 170.

Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet.