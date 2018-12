Vejdirektoratet anbefaler bilister, der skal i vestgående retning ad Fynske Motorvej, at blive hjemme i stedet for at sidde i kø.

En væltet lastbil spærrer vejen fuldstændigt i vestgående retning, og vejen ventes først genåbnet tidligst klokken 18.

- Skal man i vestgående retning forbi stedet - altså mod Jylland med Fynske Motorvej - så vil jeg anbefale, at man bliver hjemme med familien i stedet for at komme ud og sidde i kø, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

Vejdirektoratet har meldt ud, at onsdag står til at blive julens største hjemrejsedag.

Uheldet er sket vest for afkørsel 46, Nyborg Vest. Vejen er spærret i vestlig retning mellem afkørsel 46 og afkørsel 47 ved Langeskov.

Den væltede lastbil skal nu fjernes fra motorvejen.

E20 Fynske motorvej er fortsat helt spærret i vestgående retning mellem <46> Nyborg V og <47> Langeskov, på grund af en væltet lastbil. I østgående er der stadig et spor spærret. Det forventes tidligst overstået kl. 18 i aften. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) December 26, 2018

