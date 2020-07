Al motorvejstrafik ved Vemmelev i østgående retning blev torsdag sen eftermiddag stoppet.

Det skyldes, at der er sket et uheld. En person er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Det siger vagtchef ved Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi, Ole Hald, til B.T.

B.T.s mand på stedet oplyser, at en bil er blevet påkørt, og umiddelbart efter uheldet stod på tværs af vejen.

Kl. 1734 - Vestmotorvejen ved Vemmelev i østgående retning. Færdselsuheld på stedet - trafikken i østgående retning stoppet. Ambulance og patrulje er fremme. Find om muligt alternativ rute. Vi har pt. ikke yderligere. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 23, 2020

Ambulance og patrulje er fremme ved uheldsstedet.

Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi opfordrer bilister i vestgående retning til at koncentrere sig om egen kørsel, så »der ikke opstår flere uheld,« lød det umiddelbart efter uheldt havde fundet sted.

Kvart i syv torsdag aften melder politiet, at de er færdige med at arbejde på stedet, og at begge spor igen er åbne for trafik.

Personen, som er kommet til skade, er indbragt til Slagelse skadestue med, hvad vagtchefen ved Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi beskriver som »knobs.«

Vagtchefen oplyser, at man er ved at undersøge, hvordan uheldet skete, men at man lige nu bare ved, at personen, der er kommet til skade »ikke har kørt efter forholdene.«

Ingen andre er kommet til skade i forbindelse med uheldet.