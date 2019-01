Opdatering: E45 Østjyske Motorvej er 22.35 genåbnet i retning mod Kolding og Fredericia. Politiet arbejder fortsat på stedet og der kan derfor kun passeres i venstre kørebane.

E45 Østjyske Motorvej mod Kolding er spærret efter et uheld og forventes først genåbnet sent søndag aften.

Det gælder nærmere bestemt stykket fra Skærup mod Kolding mellem serviceanlæg Skærup Vest og motorvejskryds Skærup.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Vi forventer nu tidligst at der kan genåbnes sidst på aftenen. #dktrafikinfo https://t.co/oYziqetd5V — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 13, 2019

»Det er en bil, som kører med en autotrailer, hvorpå de har en anden bil, som de så taber ud på kørebanen. Herefter påkører en tredje bil den så i mørket og skaber uheldet.« forklarer Jørgen Lindhardt vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Foruden ulykken på E45 Østjyske Motorvej er også Sønderjyske Motorvej spærret i nordgående retning mellem Kliplev og Aabenraa Syd. Det skyldes en havareret lastbil.

Det oplyses yderligere, at der ingen personskade er sket ved ulykken, men at de involverede alligevel er kørt på skadestuen for at blive undersøgt.

Videre lyder det fra Jørgen Lindhardt, at den tredje vognbane er ved at blive genåbnet.