E20 Vestmotorvejen er spærret mellem Ringsted og Sorø på grund af et trafikuheld.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til B.T., at de i øjeblikket på stedet og fortæller, at det var to personbiler, der var involveret i uheldet.

Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne.

Afspærringen betyder, at der er massiv kø på stedet, og P4 Trafik oplyser, at sidste mulighed for at komme fra er afkørsel 36 Ringsted N.

Motorvejen forventes at genåbne omkring klokken 17.00.

Opdateres...