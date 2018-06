Helsingørmotorvejen er spærret i retning mod Helsingør på grund af et uheld mellem Kokkedal og Nivå.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

De forventer tidligst, at vejen kan genåbnes klokken 23.30.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Nordsjællands Politi, men til Ekstra Bladet fortæller vagtchef David Borchersen, at de i øjeblikket er på stedet og har brug for arbejdsro.

»Endnu har vi ikke et overblik over, hvor mange biler det drejer sig om,« siger han.