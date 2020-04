En varebil med trailer er tirsdag eftermiddag væltet på motorvej E45 i nordgående retning syd for Limfjordstunnelen.

Det betød, at begge vognbaner var spærret.

Det oplyste Nordjyllands Politi på Twitter.

Kørt for klokken 17.00 kunne politiet så oplyse, at oprydningsarbejdet var afsluttet, og at begge vognbaner nu igen var farbare.

Der skete ingen personskade sket i forbindelse med ulykken, og både Politi og Falck var hurtigt på stedet.

Motorvejen var spærret i omkring 30 minutter.