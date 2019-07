Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Fynske Motorveje kort efter klokken otte fredag morgen.

Ulykken fandt sted klokken 08.15 kort efter afkørsel 46 i vestgående retning.

Motorvejen var derfor kortvarigt spærret i vestgående retning, og blister var derfor nødsaget til at køre af ved afkørsel 46.

Vagtchefen ved Fyns Politi fortæller til B.T., at det er en personbil, som er kørt ind i en lastbil.

»Personen i personbilen sidder fastklemt i bilen, og der er flere kilometers kø,« siger Ehm Christensen .

Patruljer og redningsfolk er stadig på vej til stedet, så vagtchefen kan kort før klokken ni ikke oplyse alderen, kønnet eller tilstanden på de involverede parter.

Klokken 08:59 oplyser politiet på Twitter, at føreren af personbilen nu er fri af køretøjet, som er trukket ind til siden.

2. vognbane forventes dermed åbnet snart, lyder meldingen fra vagtchefen.

Klokken 09.19 oplyser Ehm Christensen, at begge vognbaner er ved at blive åbnet op, og at trafikken glider langsomt på stedet.

Føreren af personbilen er blevet kørt med ambulance til hospitalet.

»Han var ved bevidsthed, og hans tilstand var stabil,« siger vagtchefen.



Lastbilchaufføren er ikke kommet til skade i ulykken.