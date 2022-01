Tidlig tirsdag morgen har der været en alvorlig soloulykke på E45 Østjyske Motorvej ved Horsens.

»En lastbilchauffør er i kritisk tilstand efter at have påkørt en betonpille under en motorvejsbro,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Steffen Wolf.

Ulykken får også betydning for morgentrafikken.

Østjyske Motorvej er spærret i nordgående retning mellem frakørslerne 57, Horsens S, og 56b, Horsens C.

Der er opstået kø på motorvejen efter uheldet, og bilisterne må forvente op mod 10 minutters forlænget rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

Her oplyses det, at oprydningsarbejdet tidligt forventes afsluttet klokken 7, men Steffen Wolf tør endnu ikke lægge sig fast på, hvornår der kan genåbnes for trafikken.

»Vi er i gang med at rydde op og få bjærget lastbilen,« siger han.

Bilister, som kører ad E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, skal køre fra ved frakørsel 58 Hedensted og følge de grønne omkørselsskilte på rute 170 indtil 56B Horsens C.

Det er også muligt at benytte rute 170, som alternativ, oplyser P4 Trafik Syddanmark.