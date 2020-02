En mand blev fredag formiddag fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter efter en ulykke på Vestmotorvejen.

Politiet ved endnu ikke, hvor alvorlige hans kvæstelser er.

»Manden kom kørende i sin firehjulstrækker og kørte af en eller anden grund ind i en skiltevogn i forbindelse med noget vejarbejde. En bilinspektør er i gang med at undersøge årsagen til ulykken,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Mikkel Kjærgaard.

Ulykken betyder, at motorvejen er helt spærret i vestgående retning.

E20 Vestmotorvejen er spærret i vestgående retning mellem <40a>Slagelse V og <40b>Vemmelev. Spærringen skyldes uheld. Vejen forventes genåbnet kl. 12:00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 21, 2020

Vejen er i øjeblikket spærret mellem afkørsel 40 a Slagelse V og 40b Vemmelev, og det giver lang kø.

»Der er massiv kø derude lige nu,« siger vagtchefen.

Vejdirektoratet anslår, at bilisterne i skrivende stund må regne med en forlænget rejsetid på cirka en halv time.

Der er etableret omkørsel via 40a via Slagelse Landevej.

Færdselsuheld på Vestmotorvejen mellem Slagelse og Vemmelev i retning mod Vest. Omkørsel via 40A via Slagelse Landevej og på igen via 40B. Respekter venligst anvisningerne. Mvh. vagtchefen. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 21, 2020

Bilisterne kan køre på motorvejen igen via 40b.

Politiet henstiller til bilisterne, at de følger anvisningerne på stedet.

Motorvejen er helt lukket, mens politi og bilinspektør arbejder på stedet. Vejdirektoratet håber, der bliver åbnet igen omkring klokken 12.

Opdateres...