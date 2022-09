Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et færdselsuheld på Sydmotorvejen betyder lige nu, at der er spærret for trafik mellem frakørsel 40 Udby og 41 Vordingborg.

Tidshorisonten er endnu ukendt, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Opdateres...