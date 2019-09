Sydmotorvejen lige før Sakskøbing bliver mandag aften spærret i nordgående retning ved Maribo og Våbensted.

Det skyldes, at en lastbil mandag morgen kørte i grøften på Sydmotorvejen

Det er Vejdirektoratet, der har besluttet, at man skal bjærge lastbilen, når det bliver mørkt, fordi der er mindre trafik, end i dagstimerne.

Det er Toreby Bjærgning, der skal udføre arbejdet klokken 19.00 mandag aften.

Anders Jalkiewic kommer til at være frontmand for arbejdet. Han siger, at bjærgningen er farefuld at udføre i aftentimerne. Det skiver folketidende.dk.

Jalkiewic forventer, at oprydningsarbejdet minimum kommer til at tage fire timer, men påpeger, at det kan tage længere tid.

Det skyldes, at der ligger 32 tons gulvpladder i lasten, og hvis de falder ud gennem siden af lastbilen, når den bliver rejst op, så skal de omlastes med håndkraft.

Ifølge folketidende.dk, så skal Toreby Bjærgning bruge to mobilkraner for at få lastbilen op fra grøften.