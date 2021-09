På Esbjergmotorvejen har en særtransport ramt flere broer.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter, der også bekræfter situationen over for B.T.

»Der er tale om en hollandsk særtransport, som har været lige lidt for høj,« forklarer vagtchefen til B.T. og fortsætter:

»Den har derfor snittet broerne og har revet cementstykker af broen, som nu ligger på vejen.«

Politiet oplyser, at motorvejen derfor vil blive lukket i det østgående spor fra Esbjerg Havn til Esbjerg N.

Politiet har lukket motorvejen, da de skal fjerne de pågældende cementstykker, for at undgå, at nogen kommer til skade.

Tidshorisonten for genåbningen af motorvejen er ukendt, da politiet fortsat er på stedet.

Opdateres …